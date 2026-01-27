Après la démission du gouvernement, le Président de la République, Mamadi Doumbouya a procédé ce lundi 26 janvier 2026, à la reconduction d’Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre. Il sera chargé de la composition de la future équipe gouvernementale. Une proposition qui devrait s’aligner sur la vision du Chef de l’Etat.

Désormais, tous les regards sont tournés vers le couple de l’exécutif quant à l’équipe gouvernementale à mettre en place. Récompenser les sortants ou aligner de nouvelles figures ? C’est la grosse question qui taraude les esprits.

Si le premier ministre a été récompensé par le Président Doumbouya, en raison de sa gestion rigoureuse des dossiers brûlants, sans occulter son implication active dans le référendum constitutionnel et la dernière présidentielle, nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir de nouveaux visages dans le prochain Gouvernement.

Le Président Doumbouya doit-il forcément songer à récompenser les ministres sortants pour avoir battu campagne pour son élection à la magistrature suprême du pays ? Doit-il penser à remercier certains pour faire place à d’autres ? Ou doit-il tout simplement miser sur de nouvelles têtes portant doublement la casquette de politique et de technocrate ? La dernière semble la mieux logique.

A l’image d’un certain Tokpa Dounamou, leader du parti Nouvelle Vision, technocrate rompu à la tâche, ou encore du Dr. Ben Youssouf Keita, pourquoi pas des cadres de certaines formations politiques opposées à son régime, pour ne citer que ceux-ci, le Président devrait songer à miser sur des leaders écoutés par leur base ayant une assise électorale.

Il est évident que l’après transition marque indéniablement le retour de la Guinée dans les instances internationales. Considérant donc que la Guinée a souscrit à plusieurs conventions internationales liées notamment à la démocratie et aux droits humains, considérant surtout que son règne a été marquée par des enlèvements d’opposants ou de journaliste, le Président Mamadi Doumbouya gagnerait mieux à faire plus d’ouverture, pour une question d’inclusivité.

Ce qui a été accepté pendant la période de transition (en raison de la période d’exception), ne le sera durant son septennat, mandat durant lequel, les pressions ne seront aucunement les mêmes.