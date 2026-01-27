L’activiste des droits de l’homme, Mamadou Kaly Diallo, s’est exprimé sur la nouvelle ossature du gouvernement rendue publique ce lundi 26 janvier 2026 par le président de la République, Mamadi Doumbouya.

Contrairement à l’équipe sortante, forte de 34 ministres, le nouvel exécutif compte désormais 29 départements ministériels, à la suite de la fusion de plusieurs portefeuilles. Pour Mamadou Kaly Diallo, cette réorganisation peut être interprétée comme une tentative de rationalisation de l’action gouvernementale. « Oui, ça pourrait traduire une volonté d’abord de diminuer les charges », a-t-il indiqué lors d’un entretien accordé à notre rédaction.

L’activiste se montre toutefois mesuré quant aux motivations profondes de cette réforme. « Et puis peut-être de s’inscrire dans une logique de beaucoup plus de transparence et de pragmatisme, mais on attend de voir », a-t-il ajouté, appelant à juger l’exécutif sur ses actes.

À lire prochainement sur Guinée360 : l’intégralité de l’entretien avec Mamadou Kaly Diallo.