Dans un entretien accordé au Journal LeMonde week-end dernier, le premier ministre de la transition a laissé entendre que le gouvernement qu’il dirige a trouvé que les caisses de l’Etat. Mohamed Béavogui a aussi signalé que le pays a fini l’année 2021 avec un stock d’arriérés de paiement, des factures non payées de 4700 milliards de francs guinéens, environ 470 millions d’euros, soit près d’un quart du budget national.

« C’est après cinq (5) mois qu’ils se sont rendus compte que les caisses sont vides (…) ? », a interrogé Alhousseyni Makanéra Kaké, allié du Rpg Arc-en-ciel, ex-parti au pouvoir.

Joint ce jeudi 27 janvier sur cette actualité, l’acteur politique a rejeté ce passage de Mohamed Béavogui, chef du gouvernement de la transition. Après avoir posé la question ci-dessus, il a ajouté ceci : « Donc on est d’accord qu’ils ont trouvé quelque chose (….). Et ce qui est constant ils ont même communiqué que le trésor public s’est désendetté de la Banque centrale plus de mille milliards de francs guinéens. Ce qui n’est pas rien. Ils ont trouvé ça dans la caisse de l’Etat. Et depuis le 5 septembre dernier, les fonctionnaires sont payés, ils ont relancés les travaux. Je voudrais même que le premier ministre nous dise ce qu’ils ont trouvé et combien ils ont dépensé pour que les gens comprennent. Parce que c’est facile de dire qu’on a rien trouvé », a-t-il soutenu.

L’ancien ministre de la communication soutien qu’avant le coup d’Etat du 5 septembre dernier, l’économie guinéenne se portait bien.

«En dépit du Covid-19 en 2020, la Guinée a eu une croissance au-delà de 5% et en 2021, c’est au tour de 5,2% donc cela prouve à suffisance qu’ils n’ont pas trouvé une caisse vide et que l’économie se portait bien », a-t-il laissé entendre.

« Je savais que la Guinée avait une dette intérieure très importante. Je suis d’accord. Mais je ne peux pas estimer le montant. Quand j’étais à l’Assemblée nationale, j’ai demandé au premier ministre lors de son passage dans cette institution de faire en sorte que, dès qu’il y a un engagement juridique que cet engagement soit suivi par un engagement comptable. Cela veut dire que, lorsque vous voulez exécuter un marché il faudrait que vous prédisposiez déjà d’un montant pour payer », a martelé Makanéra.

Ce membre-allié du Rpg Arc en ciel a invité d’ailleurs Mohamed Béavogui à revoir sa communication : «Vous savez quand on est premier ministre, chef du gouvernement, quand on doit tenir certains propos, il faut chercher à connaître les tenants et les aboutissants. Parce que la communication est un couteau à double tranchant ».