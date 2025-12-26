A l’occasion de la deuxième journée de la CAN 2025, démarrée ce vendredi, le match le plus attendu groupe A, a tenu toutes ses promesses entre le Maroc et le Mali, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat.

Pour leur deuxième sortie dans la compétition, les Lions de l’Atlas ont été tenus en échec par les aigles du Mali. Un résultat qui retarde pour l’instant, la qualification du pays hôte aux huitièmes de finale.

Le complexe sportif Moulay-Rabat a vibré au rythme du choc opposant le Maroc au Mali. Dans un match physiquement et techniquement disputé, les marocains et les maliens se sont séparés sur un score de parité 1 but par tout.

Le Maroc s’illustre en premier, le Mali renverse

Entre intensité, physique et finesse technique, les Lions de l’Atlas et les Aigles du Mali ont offert jusque-là le plus beau spectacle du tournoi.

Porté par ses milliers de supporters, le pays s’est illustré en premier à quelques minutes de la pause. Sur un penalty parfaitement transformé, Brahim Diaz a ouvert le score pour les siens, inscrivant ainsi son deuxième but de la compétition.

Au retour des vestiaires, les maliens affichent un visage plus sérieux marqué par de nombreuses occasions. Sur une action bien menée, ils obtiennent un penalty que Lansana Sinayoko concrétise à la 65ème minute.

Malgré les nombreuses tentatives et les changements opérés, Walid Redragui et ses hommes ont vu leur qualification retardée par la sélection malienne résistante et entreprenante sur toutes les lignes.

Les chances relancées dans le Groupe A

Le Maroc reste leader du groupe A avec ses 4 points, suivi de près par le Mali et la Zambie, en égalité de points. Les Comores quant à eux restent accrochés à la 4ème place avec un point.

La troisième et dernière journée s’annonce décisive dans ce groupe où chaque jouera pour sa survie. Le Maroc sera opposé à la Zambie lundi prochain, à Rabat. Le Mali quant à lieu, disputera une place qualificative face aux Comores, le même jour à Casablanca.