En séjour en Guinée depuis lundi dernier, l’international guinéen Serhou Guirassy profite de ses congés de fin d’année dans la capitale guinéenne.

L’attaquant du syli national a été reçu mercredi 25 décembre au palais Mohamed V par le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya. A l’issue de cette rencontre, Serhou Guirassy a reçu un passeport diplomatique des mains du chef de L’Etat, un geste qui récompense les performances de l’avant-centre guinéen.

Finaliste pour le ballon d’or africain 2024, Serhou Guirassy continue d’être honoré et célébré dans son pays. Après les nombreux soutiens et les mouvements de solidarité des supporters, l’attaquant de Dortmund vient d’être honoré par la haute autorité du pays, le Général Mamadi Doumbouya.

Lors d’une rencontre tenue dans la journée de ce mercredi, le chef de L’Etat a encouragé Serhou Guirassy à continuer sur la voie de l’excellence et à persévérer dans ses efforts pour affirmer davantage sa place dans le monde du football.

Après les échanges, le désormais Ambassadeur de la Guinée s’est dit “honoré de recevoir cet accueil et ces encouragements qui lui donnent encore plus de motivation pour continuer à travailler dur et à porter haut les couleurs de la Guinée”.

À rappeler qu’une délégation conduite par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Kéamou Bogola Haba a été reçue le Mardi par le Premier Ministre, Amadou Oury Bah pour honorer les exploits de Serhou Guirassy et d’autres joueurs du Syli national comme l’attaquant, François Kamano ainsi que les défenseurs Saidou Sow et Mouctar Diakhaby, tous en séjour à Conakry.