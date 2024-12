À l’occasion d’une conférence tenue ce jeudi 26 décembre 2024, AGEP Événements a annoncé la première édition du Marathon des Petits. Cette initiative vise à encourager la pratique du sport chez les enfants, tout en incitant la population à soutenir des actions en faveur des jeunes en difficulté.

L’événement se tiendra le samedi 28 décembre 2024 et partira de Teminetaye pour rejoindre le Jardin du 2 octobre, dans la commune de Kaloum. 300 enfants participeront à la compétition, et les meilleurs d’entre eux bénéficieront de prises en charge scolaires et auront l’opportunité d’intégrer des académies d’athlétisme du pays. Par cet événement sportif, réunissant des enfants de 9 à 12 ans qui courront pour une cause noble, AGEP Événements compte apporter une aide significative à 21 autres enfants confrontés à des situations difficiles.

Karim Gbamou, Commissaire général du projet, revient sur l’initiative : “Pour nous, il est essentiel d’apprendre aux enfants dès leur jeune âge les bonnes causes et les bonnes pratiques. Ils deviendront demain les leaders de notre pays. C’est pourquoi, nous avons lancé ce projet, afin de permettre aux enfants de développer des valeurs de solidarité et de vivre dans un environnement propice à leur épanouissement. Nous venons également en aide à d’autres enfants, ainsi qu’à une petite fille, Mariame Bangoura, qui souffre depuis sa naissance. Après l’événement, grâce aux contributions et soutiens recueillis, nous comptons prendre Mariame en charge et l’envoyer à l’étranger pour des soins spécialisés”, a-t-il expliqué.

En plus des médailles, les meilleurs parmi les 300 enfants sélectionnés pour participer au Marathon recevront d’autres récompenses, telles que des tablettes, offertes par les partenaires du projet.