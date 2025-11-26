Les négociations entre les syndicats de l’éducation et le ministère de la Fonction publique, entamées à 00 heure ce mardi 25 novembre 2025, se sont achevées neuf heures plus tard sans aucun accord. Une séance marquée par de fortes tensions, notamment entre Michel Pépé Balamou, du Syndicat National de l’Éducation, et plusieurs membres de l’intersyndicale.

Absent des précédentes séances pour raisons de voyage, Michel Pépé Balamou a rejoint les discussions au milieu de la nuit. À leur sortie de la salle de réunion, une violente altercation a éclaté entre lui, Kadiatou Bah, secrétaire générale du SLECG, Aboubacar Soumah, président du même syndicat, ainsi que d’autres représentants syndicaux.

Kadiatou Bah, visiblement agacée par l’attitude de son collègue dans la salle a vivement réagi, “tu viens nous trouver dans un travail bien avancé, écoute d’abord et cherche à comprendre comment les choses se sont passées. Tu nous trouves dans une dynamique, il fallait chercher à comprendre d’abord et nous remercier pour ce qu’on a fait. Mais tu ne peux pas venir à 00h et nous imposer des ordres. Ce n’est pas comme ça qu’on se comporte.”, a-t-elle déclaré.

En réponse, Michel Pépé Balamou réplique : “Madame Kadiatou Bah, vous ne bougez pas d’ici, vous attendez“, ce à quoi la secrétaire générale du SLECG a rétorqué avec un ton impératif : “ce n’est pas une obligation d’y rester”.

Ainsi, la tension est montée d’un cran lorsque Pépé Balamou a proféré des accusations à l’encontre de ses collègues, “Vous êtes des syndicalistes corrompus, je vais tout dévoiler à la presse. Vous sortez avec des plastiques remplis d’argent. Chaque fois, nous sommes insultés et qualifiés de syndicalistes corrompus.“

Ces déclarations ont provoqué une réaction immédiate, suivie d’injures de certains syndicalistes, qui ont poussé Michel Pépé Balamou à se retirer avant qu’il ne puisse s’adresser aux journalistes. Il a été par la suite contraint de rejoindre de nouveau les discussions internes, cette fois-ci derrière la cour du ministère du travail et de la fonction publique.

Très remonté, le président du SLECG, Aboubacar Soumah, n’a pas digéré les propos et la tournure des événements. Il a tout simplement préféré prendre sa voiture et rentrer chez lui ( aux environs de 1h 50 du matin).

Cette nouvelle crise interne pourrait fragiliser la cohésion de l’intersyndicale, à un moment où les négociations avec le gouvernement semblent déjà très compromises et reportées au vendredi 28 novembre 2025 à la bourse de travail.