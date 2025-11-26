Au-delà de la menace terroriste qui s’étend du Sahel vers les pays côtiers, l’Afrique de l’Ouest doit également faire face à une criminalité transfrontalière grandissante, marquée notamment par le trafic de migrants et les pratiques assimilées. C’est dans ce contexte que la police sénégalaise a démantelé, le 20 novembre 2025, un réseau opérant entre la Sierra Leone, la Guinée et le Sénégal.

L’affaire éclate le 17 novembre, lorsqu’une jeune sierra-Léonaise se présente à la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLTMPA) pour dénoncer une tentative d’exploitation sexuelle et un réseau de traite. Elle explique aux enquêteurs avoir été recrutée via Facebook par une personne lui promettant un emploi domestique au Sénégal. Convoyée depuis la Sierra Leone jusqu’à Ziguinchor, elle tombe ensuite dans un système bien organisé, relate la police dans un communiqué.

“Arrivée à Ziguinchor, la victime a été prise en charge par un individu, le compagnon de l’organisatrice. Quelques jours plus tard, deux Nigérianes se sont présentées au domicile du compagnon, où elles ont payé 300 000 FCFA pour ‘acheter’ la victime. Cette dernière a ensuite été conduite dans un campement à Bignona, où elle a subi des pratiques rituelles d’intimidation et a été menacée pour l’obliger à se prostituer et à payer 2 000 000 FCFA. La victime est finalement parvenue à s’échapper.”

Sur la base de ce témoignage, la DNLTMPA a mené des investigations qui ont “permis de mettre au jour un réseau criminel structuré” et d’interpeller l’organisatrice. Cette dernière a reconnu devant les enquêteurs “être la principale responsable du réseau criminel, actif entre la Sierra Leone, la Guinée-Conakry et le Sénégal.”

Les enquêtes ont abouti à l’arrestation de six membres identifiés du réseau, tous déférés devant le parquet près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor.