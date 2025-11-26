À la suite de l’installation, la semaine dernière, du bureau de l’Union des Chasseurs et Guérisseurs de Porédaka, de nombreux commentaires ont émergé sur les réseaux sociaux. Face à ces réactions, la délégation communale a publié un communiqué afin de clarifier la situation et de rassurer la population.

Dans son communiqué, la délégation rappelle d’abord que l’Union des Chasseurs et Guérisseurs s’inscrit dans la continuité des multiples organisations locales qui contribuent à la vie sociale de Porédaka — qu’il s’agisse des boulangers, transporteurs, agriculteurs, éleveurs ou apiculteurs. Selon le communiqué, cette association existe depuis longtemps et participe activement à l’accompagnement des communautés.

Les responsables récemment installés sont, d’après la délégation, tous originaires de Porédaka. Ils y vivent avec leurs familles et partagent le quotidien des habitants. Aucun d’entre eux n’a, par le passé, été impliqué dans des tensions locales. Au contraire, ils auraient toujours œuvré aux côtés des populations, souligne le texte.

Face aux interprétations parfois hâtives observées en ligne, la délégation appelle à la retenue et à la préservation de la cohésion sociale, considérée comme l’un des fondements de Porédaka. Elle insiste sur la nécessité de concentrer les efforts sur les véritables priorités : amélioration des services de santé, lutte contre l’exode rural, promotion de l’emploi et développement économique.

La commune assure rester ouverte à tout échange et invite les citoyens à venir s’informer ou exprimer leurs préoccupations. Elle remercie également les habitants pour leur sens du dialogue et leur engagement en faveur de la cohésion locale.

La délégation conclut en réaffirmant sa volonté de poursuivre, avec l’ensemble des citoyens, la construction d’une commune paisible, solidaire et orientée vers le progrès.