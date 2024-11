Le Président du Conseil National de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a entamé une autre étape dans la vulgarisation de l’avant-projet de nouvelle Constitution. Après une visite à Kakandé, la délégation s’est rendue dans le Moriyah (Forécariah), où elle a été accueillie par une foule nombreuse et enthousiaste, témoignant de l’adhésion des populations à ce projet national.

À son arrivée, le Président du CNT a été chaleureusement salué par les habitants, mobilisés en masse depuis le centre-ville jusqu’à la place des Martyrs. Cet engouement reflète non seulement leur soutien à l’avant-projet de nouvelle Constitution, mais aussi leur reconnaissance pour le travail accompli par le CNT dans la conduite de la transition.

Dr Dansa Kourouma, visiblement ému par cet accueil, a exprimé sa gratitude pour la mobilisation. S’adressant aux populations, il a présenté les grandes lignes et les innovations de l’avant-projet, soulignant son importance pour l’avenir de la Nation.

Après un meeting riche en échanges, la délégation s’est rendue chez les notabilités locales. Des exemplaires de l’avant-projet ont été remis aux sages et leaders d’opinion, dans le but de les imprégner des réformes prévues. Ces rencontres visent à renforcer la compréhension et l’adhésion à ce texte, qui entend poser les bases d’une gouvernance plus inclusive et équitable.

La tournée s’est poursuivie à Forécariah, marquée par une halte à la grande mosquée pour des prières en faveur de la paix et de l’unité nationale. Ce moment de recueillement témoigne de l’importance accordée à la dimension spirituelle et sociale dans le processus de transition.

À travers cette tournée, Dr Dansa Kourouma et son équipe traduisent leur volonté de rapprocher les citoyens des réformes en cours. L’avant-projet de Constitution, élaboré sous la vision du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, ambitionne de poser les bases d’une Guinée moderne et harmonieuse.

Cette démarche de vulgarisation continue de susciter un engouement national, montrant que les citoyens se sentent impliqués dans la construction de l’avenir de leur pays.

Sidi Tolno