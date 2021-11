Ousmane Gaoual Diallo avait pris de distance à l’Union des Forces Démocratique de Guinée. Invité ce vendredi 26 novembre 2021 chez les GG, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire et porte-parole du gouvernement est revenu sur ses relations actuelle avec Cellou Dalein Diallo.

Interrogé sur ce sujet, l’ancien député uninominal de Gaoual et ancien directeur de la cellule de communication du parti n’a pas tardé sur cette question. Ousmane Gaoual Diallo précise que ses relations avec l’ancien premier ministre sont toujours excellentes: « Nos relations sont normales et il n’y a aucune ambigüité là-dessus. Je suis militant de l’UFDG et ça ne fait l’objet d’aucun doute. Mais je me suis déchargé entre guillemets de toute responsabilité dans le parti pour assumer la responsabilité ministérielle au nom du président de la transition et du gouvernement» a-t-il rassuré.

Plus loin, Ousmane Gaoual Diallo poursuit en ce terme : « Et dans ce cadre là, je n’interviendrai plus jamais pendant la durée de ma présence à la tête de ce département dans des questions partisanes. Je serais pleinement engagé avec le gouvernement pour défendre sa position et politique. Et cela ne ferait l’objet d’aucun doute », a-t-il conclu.