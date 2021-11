Souleymane Thi’ânguel Bah a été officiellement installé ce jeudi 25 novembre 2021 dans ses nouvelles fonctions du Secrétaire général du ministère de l’Information et de la Communication.

Lors de la passation de service, le désormais ex secrétaire général qui a passé plus d’une décennie dans ce département fait savoir son émotion. « Ce département souffre d’une perception erronée de sa mission qui en fait un ministère uniquement politique alors qu’il est un ministère éminemment technique. Cette perception a impacté dans le passé sur ses ressources qui ne lui ont pas permis de s’adapter aux exigences de l’environnement numérique actuel. Elle a surtout contribué à la caricature de notre presse nationale en presse publique pour le gouvernement et en presse privée pour l’opposition », souligne Mohamed Condé.

De son côté, le nouveau Secrétaire général, Souleymane Thiâ’nguel Bah promet d’être à la hauteur des attentes placées en lui. Ce communicant et homme de culture rassure: « Je suis à ce département pour apporter ma modeste contribution pour l’atteinte de ses objectifs. Je m’emploierai à faire rayonner ce département sous l’impulsion de madame la ministre Rose Pola Pricemou. Je sais que les défis sont nombreux, mais je ne doute pas de vos compétences, de votre personnalité et votre sens du devoir patriotique qui feront en sorte que le président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, soit fier du choix qu’il a porté sur vous. J’affirme mon attachement à servir avec l’ensemble de mes collègues. Je demande humblement à chacun de m’ouvrir les portes de ce département et de m’y accueillir. J’arrive dans une maison que je ne connais pas, c’est aussi le sens de votre hospitalité, de générosité, de solidarité et d’efficacité surtout que nous servirons ensemble notre pays et servirons nos concitoyens », a lancé l’ancien responsable de la cellule de communication de l’UFDG.