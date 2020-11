Pour permettre aux porteurs de projets, les commerçants, les femmes/hommes de métier et les jeunes dans le secteur informel à accélérer la création de leurs entreprises, un partenariat a été signé ce jeudi 26 novembre 2020 entre la Direction d’Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG) et l’APIP.

Ce contrat de sponsoring du projet «APIP Mobile» entre l’APIP et cette filiale d’Orange Guinée, favorisera la mise à disposition de solutions d’encaissement et de décaissement via Orange Money ainsi que l’accompagnement des porteurs de projets dans leur transformation digitale.

Pour le Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements privés, la signature de contrat vient renforcer d’avantage les initiatives déjà mises en place pour permettre aux Guinéens de créer facilement leurs entreprises.

«Il ne faudrait pas que nous nous sous-estimons, il y a beaucoup d’avancées sur le continent. C’est vrai qu’on ne voit pas que les aspects négatifs, mais quand vous prenez Orange Money, la monnaie digitale a été existé en Afrique bien avant certains pays européens.

Le président a mis un accent particulier sur la création d’entreprise. Il fallait des semaines pour créer une entreprise, aujourd’hui vous pouvez le faire en moins de vingt-quatre heures. Mais cela ne suffit pas, il faut aller au-delà. Il faut que nous soyons aussi une administration plus proche des citoyens, c’est en raison de cela qu’on a lancé ce concept.

Pour le moment, il n’y a que 3 pays qui le font en Afrique. Nous, on l’a fait d’une manière différente. Avoir un partenaire stratégique comme Orange, cela conforte encore la notion que nous avons, à aller au-delà de nos objectifs, mais aussi d’embrasser cette digitalisation.

Notre ambition, c’est de permettre à tous les Guinéens de créer leurs entreprises.», a déclaré M. Namory CAMARA.

Pour sa part, le Directeur général d’OFMG revient sur la particularité de cette signature avec l’APIP.

« Orange Money depuis quelques années, a lancé un plan d’adressage des grandes entreprises, des PME’s et un plan d’accompagnement de la formalisation du secteur informel. L’APIP a lancé récemment un concept «APIP Mobile» et a signé avec nous un partenariat dans le cadre de la simplification du parcours de création des entreprises. C’est dans ce cadre que nous accompagnons l’APIP et que nous avons signé ce partenariat, pour concrétiser un ensemble de discussions.

La particularité de cette signature avec l’APIP, c’est ce que l’APIP, c’est une agence de l’État qui participe aujourd’hui à la facilitation et à la simplification du parcours de création des entreprises en Guinée», a fait savoir le directeur général Sékou Amadou Bah.

Il faut noter, qu’Orange Finances Mobiles Guinée est une filiale d’Orange Guinée existant depuis 2016. Elle commercialise un service intitulé Orange Money, lancé en 2012 par Orange Guinée, un portefeuille électronique via sa Sim Orange.

Orange est présent dans 18 filiales du groupe Orange, avec un total de 3 millions de clients inscrits en Guinée.