Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique vient de dévoiler la date du début de l’orientation des nouveaux bacheliers dans les institutions d’enseignement supérieur.

Le département l’a fait à travers un communiqué diffusé ce jeudi 26 novembre 2020.

Selon ledit communiqué, les orientations débuteront le lundi 30 décembre 2020 et se poursuivront jusqu’au jeudi 10 décembre à minuit sur le site de Gupol www.mesrsgupol.org.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe aussi que l’accès aux programmes de la faculté des sciences et techniques de la santé de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry se fera par voie de concours dont la date sera fixée ultérieurement et le moyen de paiement des frais d’orientations est exclusivement électronique via MTN Mobile Money et Orange Money.

Pour être orienté, chaque candidat doit formuler obligatoirement 15 choix de programmes de formation, indique le département en charge de l’Enseignement Supérieur.

