Après une série de reports pour divers motifs, le dossier de l’ancien ministre des Postes et Télécommunications, Oyé Guilavogui, revient une nouvelle fois devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). L’audience est programmée pour ce lundi 27 octobre 2025.

Ce dossier, qui oppose l’ancien ministre sous Alpha Condé à l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État (AJE), devait initialement entrer dans sa phase de réquisitions et plaidoiries. Mais depuis l’annonce de cette étape clé, le procès a connu plusieurs renvois successifs.

En février dernier, l’audience n’avait pas pu se tenir en raison d’un changement de composition de la Cour, les nouveaux membres n’ayant pas encore pris connaissance du volumineux dossier.

La juridiction avait alors fixé une nouvelle date au 7 juillet 2025, avant de reporter de nouveau l’affaire au 27 octobre, cette fois pour absence de l’Agent judiciaire de l’État et de la société Huawei, citée dans le dossier. La Cour a exigé leur présence effective à la prochaine audience, condition sine qua non à l’ouverture des débats.

Oyé Guilavogui, plusieurs fois ministre sous l’ancien régime, est poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.

Le dossier, particulièrement complexe, met en cause la gestion de plusieurs projets stratégiques, notamment :

50 millions de dollars destinés à la relance de la SOTELGUI;

300 millions de dollars alloués au projet Backbone national;

94 milliards de francs guinéens pour l’exercice budgétaire 2020;

17 milliards de francs guinéens pour 2021, durant son passage au ministère de l’Environnement;

ainsi que 10 milliards de francs guinéens relatifs à un projet de reboisement.

Autant de montants colossaux qui placent cette affaire parmi les dossiers les plus scrutés actuellement par la CRIEF.

Pour rappel, cet ancien ministre d’Alpha Condé bénéficie depuis le 15 novembre 2023 d’une autorisation de sortie du territoire pour des raisons médicales. Une absence prolongée que la partie civile n’a cessé de dénoncer. Elle y voit une manœuvre destinée à se soustraire à la justice.

Le rendez-vous du 27 octobre 2025 devrait permettre, sauf nouveau contretemps, d’ouvrir enfin la phase des réquisitions et plaidoiries dans ce dossier emblématique de la lutte contre la corruption en Guinée.