Les travaux du troisième congrès national du Bloc Libéral (BL) se sont achevés ce dimanche 26 octobre 2025, au siège du parti à Conakry. Contre toute attente, malgré l’annonce de sa démission à la tête de la formation politique, Faya Millimouno a de nouveau obtenu la confiance des militants.

Il a été désigné candidat du BL à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Ce choix résulte d’un vote interne organisé entre les différentes délégations venues de l’ensemble des préfectures du pays, auxquelles se sont ajoutés les représentants de la diaspora.

Le scrutin opposait Faya Millimouno, président sortant, à Moussa Dougo Guilavogui. Sur 185 membres inscrits, 112 ont pris part au vote. Faya Millimouno l’a emporté dès le premier tour, recueillant 101 voix contre 10 pour son adversaire.

Dans son discours d’investiture, le désormais candidat du Bloc Libéral a tenu un propos empreint de détermination et d’engagement national : “Nous allons balayer toute la République. Et quand nous arriverons ici, ce sera avec la promesse de tous les Guinéens que nous rentrerons à Sékoutouréyah. En ce jour solennel où j’accepte, avec humilité et une détermination sans faille, l’investiture du Bloc libéral pour être votre candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, je m’adresse à vous. Non pas seulement comme des électeurs, mais comme les premiers artisans du destin de notre nation.”

Par cette investiture, Faya Millimouno signe son retour au premier plan de la scène politique nationale, porté par la base militante de son parti, décidée à lui renouveler sa confiance à l’approche du scrutin présidentiel.