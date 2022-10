Les Conseillers nationaux ont repris les sessions à l’hémicycle le mercredi 26 octobre. La cérémonie d’ouverture solennelle a mobilisé des membres du CNRD et du gouvernement, notamment le ministre secrétaire général à la présidence et le Directeur de cabinet à la présidence, les présidents ou représentants des institutions républicaines, des corps diplomatiques accrédités en Guinée, du président du parlement de la CEDEAO, Siddie Mohammed Tunis ainsi que celui du Conseil national de la transition du Mali, Colonel Malick Diaw.

Dans son discours de circonstances, le président du conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma a fait savoir que cette session parlementaire s’annonce prometteuse. « La présente reprise solennelle de nos sessions s’annonce prometteuse et féconde, au regard de l’intérêt, de la portée et de l’importance des activités inscrites dans le chronogramme de la transition. Le CNT croit et déclare avec une inaltérable et ferme conviction, que la transition ne peut réussir sans l’engagement de tous les fils et toutes les filles de Guinée en faveur de la promotion du dialogue qui mobilise les instances et structures de la CEDEAO, venues renforcer le cadre mis en place par les hautes autorités gouvernementales. Le CNT lance un appel aux acteurs de la vie nationale, afin que l’objectif du vivre ensemble pacifiquement, la volonté d’éliminer tous les risques et facteurs de prolongation de la transition ou de recommencement cyclique, renforcent l’indissoluble lien ombilical qui rattache indéfectiblement chacun à tous», a mentionné Dr Dansa Kourouma.

De son côté, Siddie Mohammed Tunis, président du parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a salué les efforts consentis par le CNT dans le cadre de l’élaboration du calendrier de la transition. « Nous nous somme réjouis d’apprendre que le conseil national de la transition se réunirait pour élaborer toutes les modalités nécessaires devant conduire à un calendrier de transition acceptable. La période de transition s’inscrit dans la continuité des engagements qui ont été initié et soutenu par la CEDEAO depuis le bouleversement politique. Et elle offre l’opportunité d’aller au-delà. les institutions et la confiance des chefs d’Etat et le gouvernement de la CEDEAO ont fait preuve d’un engagement sincère à travailler avec les autorités guinéennes pour entamer un processus de transition qui conduirait à faire un retour à l’ordre constitutionnel », a déclaré le président du parlement de la CEDEAO.

Pour sa part, le président du conseil national de la transition du Mali, Colonel Malick Diaw a réitéré le remerciement des autorités du Mali à celles de la Guinée pour leur solidarité agissante à l’endroit du Mali. « Cela au moment où notre pays faisait l’objet d’un embargo inhumain et illégitime imposé par la CEDEAO et l’UMOI. Dieu merci le Mali est sorti grandit de cette épreuve. Car le peuple malien est un peuple brave et résilient. Un peuple de défis », a martelé le président du CNT du Mali.

Il faut signaler que 68 sur les 81 conseillers nationaux que compose le CNT ont pris part à cette rencontre. Dès l’entame de cérémonie d’ouverture, une minute de silence a été observée, à la demande du président du conseil national de la transition de Guinée, pour la mémoire des victimes du massacre du 28 septembre 2009 dont le procès est en cours.