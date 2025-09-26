Dans un communiqué publié ce vendredi 26 septembre 2025, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI) a annoncé le report de la publication des résultats d’orientation, initialement prévue pour jeudi 25 septembre.

Selon le département, ce décalage est dû à « un problème technique ». Le ministère précise toutefois que la publication interviendra « finalement ce soir à minuit (00h00), heure de Conakry ».

Les résultats seront accessibles à travers les canaux officiels suivants : la plateforme [www.parcoursupguinee.org](http://www.parcoursupguinee.org),

le courriel utilisé lors de l’inscription, un SMS envoyé aux numéros renseignés.

Le MESRSI présente ses excuses pour ce contretemps « indépendant de sa volonté» et remercie les bacheliers ainsi que leurs familles pour leur compréhension et leur patience.