Sans surprise, la nouvelle Constitution de la République de Guinée a été promulguée ce vendredi 26 septembre 2025, à la suite de la validation des résultats définitifs du référendum constitutionnel du 21 septembre.

Selon les chiffres proclamés par la Cour suprême, le “Oui” l’a emporté avec 89,38 % des voix, contre 10,62 % pour le “Non”.

Dans le décret diffusé par la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), il est indiqué :

« Vu l’arrêt numéro 001 du 26 septembre 2025 de la Cour suprême portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, décrète : Article 1er – Est promulguée la Constitution de la République de Guinée adoptée par référendum du 21 septembre 2025. »

Cette promulgation marque une étape politique majeure dans le pays, confirmant l’entrée en vigueur du nouveau texte fondamental.