La Journée citoyenne et sportive initiée par le Conseil national de la transition (CNT) s’est déroulé ce samedi 19 août 2023. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma a ainsi mis l’accent sur l’importance du sport et invite tous les Guinéens à s’y joindre.

Dr Dansa explique qu’aujourd’hui, un adulte sur trois est frappé par les maladies chroniques, le diabète, l’hypertension artérielle. Le sport peut s’avérer être un bon remède. C’est pourquoi en Guinée la journée citoyenne et sportive a été initiée. Cette journée permet également de rapprocher les Guinéens de niveau différent : les imams, les ambassadeurs, les ministres, les conseillers nationaux, les journalistes, les jeunes de la société civile ainsi que ceux des partis politiques. Celà permet aussi à tout le monde de recouvrir l’énergie, de chasser le stresse et le sentiment des méfiance.

Le président du CNT est conscient qu’au-delà des considérations politiques, les Guinéens ont en commun “la Guinée”. Il invite tout le monde à se joindre à l’instance parlementaire pour faire du sport. En particulier, il lance un appel particulier à la classe politique guinéenne.

« Ce n’est pas pour les membres du CNT, c’est pour tous les Guinéens, les étrangers, les ambassadeurs, les représentants de missions diplomatiques. Pour se joindre à nous. Les conditions de sécurité sont là. Et c’est du faire-play. Il n’y a pas de terrain pour les VIP. Du dernier au second [citoyen] jusqu’au plus haut responsable, nous devons partager cette opportunité d’échanger. J’invite la classe politique guinéenne, parce que c’est elle qui hésite encore, de donner à la transition la saveur, la saveur de préparer une sauce pour la Guinée qu’on pourra déguster des décennies et des décennies. C’est l’affaire de tous », réitère le président du CNT ce samedi 26 août.

Au lieu de faire chacun de son côté, Dr Dansa Kourouma invite tous les Guinéens de participer à une journée de sport pour tous en Guinée, comme au Rwanda.

Le chargé des affaires à l’ambassade de l’Afrique du Sud en Guinée, Wesley Crowley et le Sécretaire générale adjoint au Sécretariat général des Affaire réligieuse, Ibrahima Ousmane Bah ont pris part à cette journée sportive et citoyenne.