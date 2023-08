Le bras de fer qui oppose Ousmane Gaoual Diallo, ministre porte-parole du gouvernement et l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) s’est invité à l’assemblée générale du parti, ce samedi 26 août 2023.

Même si Cellou Dalein Diallo, le viprésident de l’Ufdg, a demandé aux militants et responsables du parti de s’abstenir de répondre à Gaoual, Joachim Baba Milimouno pense que les dernières sorties de ce dernier contre l’UFDG mérite une réponse. “Son envie obsessionnelle de voir l’UFDG se désagréger n’arrivera jamais”, a répliqué le coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG.

“Je ne parle pas de lui en tant qu’ancien membre de l’UFDG, je parle de lui en tant que porte-parole du gouvernement. Un gouvernement dont le Premier ministre a pris l’engagement de ne pas être candidat à une élection, un gouvernement qui est contraint au respect absolu de la Charte de la transition qui fait office de Constitution qui s’impose à nous tous, un gouvernement dont lui-même est le porte-parole, il a d’ailleurs défendu cet engagement du CNRD et du Colonel Mamadi Doumbouya, qui consiste à dire qu’ils ne sont candidats à rien. Dites-moi, pourquoi est-on président d’un parti si ce n’est pour aller à une élection? Qu’on arrête de se moquer de l’intelligence des guinéens”, a déclaré Joachim.

Ces derniers temps, Ousmane Gaoual Diallo multiplie les sorties contre le Cellou Dalein Diallo qui, selon lui, refuse l’alternance à la tête du parti. Joachim Baba Milimouno juge anormal que le gouvernement garde le silence face aux attaques de Gaoual contre l’UFDG.

“Quand votre chien va dehors, il quitte votre concession et il va mordre un citoyen dans la rue, vous avez l’obligation de le soigner. Si vous ne le faites pas ça veut dire que vous êtes content que votre chien ait mordu ce citoyen. (…) Ousmane Gaoual Diallo passe tout son temps à s’égosiller sur des sujets interdits par la Charte, il n’est pas rappelé à l’ordre par son chef de gouvernement, il n’est pas rappelé à l’ordre par Mamadi Doumbouya. [Cela veut dire que] c’est eux qui l’envoie en mission”, a-t-il laissé entendre tout en dénonçant l’ingratitude de Ousmane Gaoual Diallo.

“C’est maintenant qu’il montre qu’il a l’argent, il a été député de l’UFDG, il est de ces députés qui payaient difficilement pour ne pas dire jamais ses cotisations. On connaît ici quelqu’un qui a mis volontairement du feu à sa chambre et qui a fait des photos qui a fait croire au monde que son bâtiment a prit feu. Des militants ont mobilisé ici plus 150 mille dollars pour lui, on connaît ce quelqu’un pour lequel les militants ont mobilisé plus de 40 mille dollars pour ramener sa famille en Guinée et lui garantir une intégration. C’est lui qui, aujourd’hui, veut cracher dans l’assiette qui lui a nourri. C’est trop ingrat”, a déploré Joachim Baba Milimouno.