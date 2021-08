Depuis le début de la saison pluvieuse, les axes routiers de la capitale Conakry et certaines villes de l’intérieur du pays sont dans un état de dégradation très poussée. Sur ces routes, des nids de poules et des trous sont visibles partout, pour ne pas dire des tunnels artificiels. C’est le cas du tronçon Bambeto-Boston à Dar-Es-Salam dans la commune de Ratoma.

Sur cet axe, le calvaire est devenu un quotidien pour les usagers et les chauffeurs. Puisque le goudron est en voie de disparition.

Mahmoudou Bah qui fait la navette entre Bambeto-Boston interpelle son syndicat afin que celui-ci remonte son cri de cœur à qui de droit. «Nous travaillons sur ce tronçon avec courage parce qu’il y a trop de trous. Après le trou au niveau du marché, il y a encore d’autres devant Coulibalya. D’autres taxis maîtres arrivent là-bas, ils contournent. Comme nous payons le droit syndical, donc, je demande aux responsables syndicaux de nous aider à leur tour», plaide ce chauffeur.

Abordant dans le même sens, ce coiffeur qui travaille au bord de cette route souligne avoir énormément souffert pendant cette saison. « De fois quand les taxis descendent dans ces trous remplis de la boue, automatiquement cette boue me trouve dans mon salon. Et si c’est la saison sèche, la poussière manifeste sa force sur nous. Et actuellement, je souffre d’une maladie de cœur. C’est pourquoi, j’interpelle l’État de venir réparer ce tronçon tant fréquenté par les conducteurs. Et ça constitue une déviation pour éviter les embouteillages du rond-point de Bambéto. Le goudron de ce tronçon commence à disparaître petit à petit. Et si cette route n’est pas réhabilitée dans ce cas, ce tronçon risque de devenir impraticable», a lancé Thierno Amadou Diallo.

Mamadou Aliou Diaguissa Sow