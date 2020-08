En réponse à la requête a lui adressée par la Ceni, la Cedeao a déployé une mission technique de 3 experts pour aider à la consolidation du fichier électoral en prélude de la présidentielle du 18 octobre prochain.

Dans un communiqué publié à cet effet, le président de la Ceni, Kabinet Cissé informe les acteurs du processus électoral que l’arrivée de cette mission d’appui technique de la CEDEAO «a pour but d’assister notre institution dans l’assainissement de la base de données et la consolidation des données en central en vue de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020».

Par ailleurs, le président de la Ceni a rassuré l’Organisation sous-régionale de sa «disponibilité à tout mettre en œuvre en vue de faciliter le travail aux experts et rendre leur séjour, le plus productif possible. Le Président de la CENI assure également toutes les parties prenantes de la volonté de son institution à rendre le fichier électoral biométrique guinéen le plus consensuel possible, et ce conformément aux standards en la matière. La CENI réaffirme son engagement ferme à conduire le processus électoral dans la transparence, l’équité et le professionnalisme afin que les résultats soient acceptés par tous».

Le processus électoral en cours ne fait pas l’unanimité. Contrairement à la mouvance présidentielle, l’opposition membre du Fndc dénonce des irrégularités dans le fichier et pour l’instant elle garde toujours le suspense autour d’une éventuelle participation.