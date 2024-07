À quelques heures de l’ouverture officielle des Jeux Olympiques, la délégation guinéenne se retrouve sous les feux des projecteurs pour des raisons bien éloignées des performances sportives. Tandis que Paris s’apprête à vibrer au rythme des exploits sportifs, la Guinée préfère faire parler d’elle pour son talent inégalé en matière de gestion.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Keamou Bogola Haba, a décidé de faire de l’événement olympique un voyage en famille… entièrement financé par l’État, bien sûr ! Accompagné de son épouse et de son enfant, il s’est glissé dans la délégation guinéenne avec un confort que bien des athlètes pourraient lui envier. Bravo pour la transparence !

Une délégation à la taille XXL

Selon nos informateurs à l’ambassade de France en Guinée, la Fédération Guinéenne de Football a envoyé 145 demandes de visa – et ce n’est que le début. Les secrétaires généraux, comptables, et autres membres des ministères se sont également fait une place au soleil parisien, tous frais payés par la délégation officielle. On pourrait croire que la Guinée participe à une compétition parallèle : le championnat des demandes de visa !

Le clou du spectacle ? “Personne ne sait exactement combien de personnes ont été ajoutées de manière indue pour ce voyage à Paris. Oui, au départ on avait une liste de 77 ( athlètes + encadrement). En rajoutant les officiels et leurs invités, on a atteint environ 1100 pour les visas officiels. Il y a eu d’autres demandes de visas touristiques au compte de la délégation officielle”, nous révèlent les sources avec un brin de perplexité. Une estimation fait état de près de 2000 visas délivrés pour des Guinéens en route pour les Jeux Olympiques. Oui, vous avez bien lu, 2000 – une véritable invasion diplomatique !

Les Jeux Olympiques, censés être le summum de la compétition et de l’intégrité, risquent fort de devenir le décor d’un scandale politico-financier de premier ordre pour la Guinée. Il semble que le seul sport pratiqué par la délégation guinéenne soit l’art de la demande de visa. ci-dessous l’ordre de mission du ministre Bogola Haba et sa famille.

Face au tollé, le ministre s’est défendu: «Au JO (jeux olympiques), le ministre du Sport est un dignitaire qui doit se faire accompagner par des accompagnants et des invités selon le niveau ou une personne, à l’occurrence son épouse en tant que ministre des sports ou chef de gouvernement ou Chef d’Etat ou Roi/Reine. C’est mon cas, comme le cas des autres dignitaires», a-t-il confié sur Africaguinee.com.