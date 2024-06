Le ministère du Travail et de la fonction publique veut accorder une seconde chance aux agents et fonctionnaires de l’Etat qui n’ont pas soumis leurs dossiers pour le recensement biométrique. Une opération de rattrapage est organisée à cet effet dans le cadre de la finalisation du projet FUGAS.

Le processus se déroulera du mardi 25 juin au samedi 6 juillet pour la réouverture de la plateforme de pré-enrôlement et le début des opérations d’enrôlement à partir du 9 juillet 2024, selon le communiqué du département.

“Le Ministre invite les agents non encore inscrits, ceux n’ayant pas pu soumettre leurs dossiers et ceux dont les dossiers ont été rejetés, à saisir cette ultime chance pour s’inscrire et se faire enrôler dans la plateforme FUGAS”, souligne le communiqué, qui précise que, “la plateforme sera définitivement fermée à l’expiration de ce délai”.

Par la même occasion, le ministère du Travail rappelle que tout agent qui soumettait de faux documents pour son pré-enrôlement ou enrôlement s’exposera à des sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement et même à des poursuites judiciaires, conformément à la législation guinéenne.

En cas de difficultés rencontrées au cours de cette opération, le département invite les agents à saisir les cheffes de Division des Ressources Humaines de leurs départements respectifs.

Il prévient aussi que tous les agents qui ne seront pas enrôlés durant cette opération seront définitivement radiés des effectifs de la fonction publique.

Pour rappel, le projet FUGAS (Fichier unique de gestion administrative et de la solde) lancé, le 13 mars 2023, par le ministère du travail et de la fonction publique vise à pré-enrôler tous les fonctionnaires de l’État, y compris les retraités, pour établir un fichier unique, moderne et numérisé.