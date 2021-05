La nomination de Fodé Bangoura au poste de secrétaire permanent du cadre de dialogue continue continue de faire écho au sein de la sphère politique. Ce mardi, le président du Bloc Libéral (BL) a réagi suite à cette nomination. Dr Faya Lansana Millimonuo reste confiant que Fodé Bangoura pourra mener à bien sa mission. Il l’a dit ce mardi 25 mai 2021 au cours d’un entretien avec Djoma Média.

« Fodé Bangoura a la compétence et l’expérience de pouvoir mener à bien le travail. Là où le bas blesse c’est lorsqu’un dialogue est fait et qu’on arrive à un accord. Puisque dans notre pays les lois ne sont pas respectées et on fait des accords un chiffon. Donc en ce qui me concerne, Fodé Bangoura peut faire le travail, il en a l’expérience, il connaît les deux bords. Il a été dans le pouvoir pendant longtemps, il connaît les enjeux. Il est aujourd’hui de l’opposition. Donc il est mieux outillé pour pouvoir conduire ce dialogue. Et Le temps qu’il a fait comme secrétaire général de la présidence, je crois qu’il a été exposé à un ensemble de dossiers qui lui donnnent l’expérience de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants d’une telle démarche. Donc il reste à espérer que chacun se mette en bonne disposition d’esprit pour qu’on puisse parler et trouver les solutions aux problèmes de notre pays », a-t-il dit dans l’émission “On refait le monde” de la radio Djoma.

Poursuivant, le leader du BL estime qu’il faut une volonté de tout les côtés pour que ce cadre de dialogue aboutisse: « Dans ce pays, ce n’est pas qui conduit le dialogue, mais si on n’a pas la volonté de respecter les lois du pays et la volonté de respecter les accords qui sont issus du dialogue, c’est du temps perdu. C’est l’argent du peuple qui est détruit et c’est de l’énergie gaspillée. »

Publicité

Dr Faya Lansana Millimouno a également mis l’accent sur la décision du procureur de la république près le tribunal de première instance de Dixinn. Selon lui, cette interdiction ne donne pas une bonne imagine du pays: « Le pouvoir d’Alpha condé a de la clarté à donner aux Guinéens par rapport à la façon dont nos lois sont gérées actuellement. Plusieurs hommes politiques de l’opposition sont empêchés de sortir et cela ne donne pas une bonne imagine du pays. »