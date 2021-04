Alors que le désistement de Kerfala KPC lui avait ouvert un boulevard pour briquer un second mandat, Antonio SOUARÉ semble foncé droit dans un mur après la menace de suspension de la FIFA qui plane sur lui pour violation du code d’Ethique de la FIFA.

Depuis ce 17 Avril, et ce fameux courier de la FIFA qui a appelé la commission électorale de la fédération guinéenne, a plus de responsabilité dans le cadre de l’étude de la candidature de Mamadou Antonio SOUARÉ, président actuel de l’instance, l’incertitude a pris le dessus sur la sérénité et la donne n’est plus la même pour ce qui est du dénouement de ce fameux congrès électif de la FGF.

Pour rappel, Mamadou Antonio SOUARÉ était le Président de la Fédération Guinéenne de Football (‘’FEGUIFOOT’’) depuis le 28 Février 2017, membre de la Commission sur le Statut des Joueurs depuis le 18 Janvier 2017 et a été président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnelle (‘’LGFP’’) entre le 4 Novembre 2015 et le 21 Février 2017, et du Horoya Athletic Club entre 2012 et 2017. Un cumul de responsabilité qui est vu comme un « Conflit d’intérêt », que la FIFA condamne dans son code d’éthique.

Objet d’enquêtes à ce sujet, l’homme fort du football guinéen avait opté pour un accord pour l’application d’une sanction par consentement mutuel le 9 mars 2021.

Le HIC ?

Selon les statuts de la FÉGUIFOOT, les membres du Comité Exécutif doivent : « Ne pas avoir été jugé coupable de violation du code d’éthique de la FIFA, et/ou de la CAF, et/ou de la FGF durant les 5 années précédents la candidature… »

Tout ceci aurait pu passer en douce, si, un certain Salifou « Super V » CAMARA, ancien adversaire d’Antonio SOUARÉ, n’était pas revenu aux affaires en tant que Secrétaire Général de l’AS Kaloum, pour attirer l’attention de la FIFA sur ces faits à travers des correspondances.

Même si la commission électorale de la FÉGUIFOOT a accordé à M. SOUARÉ le droit de se présenter à cette élection prévue le 14 Mai prochain, il reste clair que la FIFA ne fermera pas l’œil sur ces manquements et des sanctions contre la Guinée pourraient suivre.

Ce week-end, le chef de l’Etat, le professeur Alpha CONDÉ a lui même interpelé les acteurs majeurs du football guinéen sur la question. Même si le contenu de cet entretien n’est pas encore divulgué, tout reste à croire que des décisions fortes ont étés prises.

Passionné du football qu’il est, M. Mamadou SOUARÉ ne tardera certainement pas à revoir sa position, pour un dénouement favorable aux intérêts du football guinéen en tout cas.