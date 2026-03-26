À l’occasion de la trêve internationale de ce mois de mars, la liste du Syli National a été marquée par la convocation de l’attaquant du Horoya AC, Yakhouba Gnagna Barry. Présent à Rabat avec l’effectif, l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 Guicopress savoure pleinement son retour avec l’équipe et profite bien aux côtés de son coéquipier, Sehrou Guirassy.

En marge de ses deux prochaines sorties, le Syli National de Guinée a effectué sa troisième séance d’entraînement ce mercredi à Rabat. À l’issue de cette troisième journée, l’attaquant du Horoya AC a manifesté sa joie de retrouver les couleurs de la sélection guinéenne après plusieurs années d’absence : “Ça me fait du bien de retrouver les coéquipiers et les grands frères. Je suis très ravi de mon retour”, se félicite le sociétaire des Rouge et Blanc de Matam.

Quant au déroulement des préparatifs et de l’ambiance au sein du groupe, Gnagna Barry affirme que “l’ambiance est bonne dans le groupe. Tout se passe bien avec les coéquipiers et le staff”, a-t-il souligné.

“Une fierté d’apprendre aux côtés de Guirassy”

Pour son retour avec l’équipe A, l’attaquant du HAC retrouve également la star actuelle de la sélection, Sehrou Guirassy, auteur de plusieurs performances ces dernières années. Pour l’attaquant de 27 ans, “c’est une fierté d’apprendre aux côtés de Sehrou Guirassy avec les déplacements. Je m’inspire de ses mouvements et j’apprends beaucoup avec lui”, a-t-il confié.

En attendant de bénéficier de quelques minutes de jeu sous l’ère Duarté, Yakhouba Gnagna Barry continue d’apprendre et affiche son optimisme quant à son retour en équipe nationale. Pour rappel, sa dernière convocation avec l’équipe première remonte à 2022 sous l’ère Kaba Diawara.