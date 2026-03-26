Un violent incendie d’origine encore inconnue a endeuillé une famille dans la nuit du mercredi 25 mars 2026 à Bambéto, aux environs de 23 heures. Le sinistre s’est déclaré dans une concession familiale, causant la mort d’une mère et de deux de ses enfants, tandis qu’un quatrième a été intoxiqué par la fumée et hospitalisé.

Les victimes sont Habibatou Diakité ainsi que ses enfants Mariama Ciré Diallo, élève en 2e année, et Alpha Oumar Diallo, scolarisé en petite section. Le quatrième enfant, retrouvé asphyxié, reçoit actuellement des soins intensifs dans une structure sanitaire.

Oumar Bah, responsable chargé de la communication du quartier, est revenu sur la mobilisation des habitants et l’intervention des secours : « On nous a appelés vers 23h pour nous dire qu’il y a un incendie à Kingston. Nous avons appelé les sapeurs pompiers. Quand les pompiers sont arrivés sur place, on ne savait pas qu’il y avait deux ou trois morts. Quand les jeunes sont rentrés, ils ont fait sortir les quatre personnes. La maman et les deux enfants sont morts. Un quatrième asphyxié est hospitalisé à l’hôpital. Pour le moment, on ne sait pas l’origine de cet incendie. Mais, il y a d’autres qui disent que c’est un congélateur qui aurait pris feu ».