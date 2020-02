Épidémie de Coronavirus: Plus de 40 pays dont deux africains touchés

L’épidémie de Coronavirus s’intensifie dans le monde et le nombre de décès aussi. Déclaré depuis le début de l’année en Chine continentale, le virus a fait à ce jour dans le monde plus de 2768 morts et 81 191 cas confirmés.

Ce sont au total 41 pays qui ont été touchés par le virus et deux pays africains, l’Egypte et l’Algérie qui totalisent deux cas confirmés.

En Italie où on assiste à une explosion du nombre de cas, on a enregistré ce mercredi le 12e décès et 322 cas confirmés. Après la Chine, la Corée du Sud est le second pays le plus touché avec 1261 cas confirmés.