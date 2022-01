À travers un décret rendu public ce mardi 25 janvier 2022, sur les ondes de la télévision nationale, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a défini la missions et attributions du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation nationale.

Selon ledit décret, le département de l’Enseignement pré universitaire et de l’Alphabétisation a pour mission : la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, et d’en assurer le suivi.

A ce titre, précise le décret, il est particulièrement chargé:

-d’élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d’éducation préscolaire, d’enseignement fondamental, d’enseignement secondaire général et technique, d’éducation morale et civique d’alphabétisation, d’éducation non formelle, de promotion des langues nationales et de veiller à leur application;

-d’assurer à tout enfant Guinéen une éducation de qualité;

-de collecter, traiter et diffuser les données scolaires;

-d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, des programmes et projets de développement de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation;

-de développer de stratégies de sécurisation et maintient du processus d’enseignement et d’apprentissage en situation d’urgence;

-d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies et plans de développement des cantines scolaires;

-d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies d’évaluation des enseignements, apprentissages;

-de définir les profils d’enseignants à former;

-d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes et projets de formation continue des personnels d’enseignement et d’encadrement;

-de promouvoir et de développer la recherche pédagogique, de promouvoir et de développer le partenariat école-communautés;

-de promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans son secteur;

-de promouvoir l’éducation physique et sportive, l’éducation à l’hygiène et à la santé en milieu scolaire;

-de développer des bibliothèques scolaires et des centres de documentation et d’information;

-de veiller à la cohérence du système d’enseignement et d’éducation au niveau de tous les cycles relevant de la compétence du ministère;

-de participer à la planification de la formation initiale des enseignants au niveau des Institutions de formation;

-de renforcer les systèmes pédagogiques et d’orientation scolaire;

-de veiller à l’évaluation, à la rénovation et à l’accréditation des programmes d’enseignement;

-de veiller à la qualification de l’enseignement privé relevant de sa compétence et d’en assurer le suivi;

-d’organiser les examens et les contrôles scolaires dans les établissements d’enseignement de son ressort;

-d’encourager et de renforcer les programmes genre et équité au niveau de tous les cycles d’enseignement scolaire;

-de développer et moderniser les infrastructures et les équipements préscolaires et scolaires et d’en assurer la maintenance;

-de participer aux négociations des conventions, traités régionaux et internationaux en matière d’éducation préscolaire, d’enseignement élémentaire secondaire et d’alphabétisation;

-de prendre en compte la dimension environnementale dans le programme et projets du sous secteur;

-de participer aux rencontres, colloques, conférence et séminaires sous régionaux et nationaux traitant des questions relatives aux domaines de compétences du ministère.