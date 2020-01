Appel à la résistance : Pour la mémoire des victimes, Cellou Dalein demande de continuer la lutte

Depuis le 13 janvier 2020, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) appelle les citoyens à la résistance pour barrer la route au projet de nouvelle Constitution. Le front appelle ses partisans à redescendre dans les rues de Conakry 28 et 29 janvier.

A l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) le samedi 25 janvier, Cellou Dalein Diallo a demandé à ses militants de faire mieux que les jours précédents car il n’est plus question d’abandonner ou de reculer. A la mémoire des victimes, le combat doit continuer, dit-il.

« Cette fois-ci encore je vais vous demander de faire mieux mardi et mercredi prochain, parce que nous ne pouvons pas ni reculer ni abandonner. Le combat, il est noble et exaltant. Il est certes difficile en raison de la répression sauvage qu’il nous ait infligée lorsque nous exerçons ce droit constitutionnel de manifester sur les rues et places publiques. Mais nous ne devons pas abandonner ce pays dans les mains de la dictature. Beaucoup sont morts, beaucoup ont vu leurs maisons détruites, beaucoup ont vu leurs droits violés. Nous n’avons pas le droit de les abandonner. Nous n’avons pas le droit d’abandonner les efforts et les sacrifices consentis. Nous avons l’obligation morale à l’égard des nombreuses victimes, à l’égard de ceux qui ont perdu des biens, à l’égard de ceux qui ont perdu leur intégrité physique. Nous avons le devoir de continuer le combat jusqu’au bout de la victoire. L’essentiel est qu’on puisse continuer avec la même détermination, le même engagement, avec le même esprit de sacrifice »