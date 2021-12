La préfecture de Koubia située à une soixantaine de kilomètres de Labé, est confrontée à un manque criard d’enseignant, et cela depuis plus de dix ans.

Ce manque d’instituteurs dans les écoles primaires a entrainé la fermeture de treize (13) écoles. La préfecture qui a un total de 145 écoles primaires ne dispose que de 189 enseignants dont 129 contractuels communautaires. Seulement 60 enseignants sont pris en charge par l’Etat pour 145 écoles, les autres sont payés et logés par les parents d’élèves.

Cette situation a occasionné la fermeture de 13 écoles primaires : Thiekéré et Dalaba (Commune urbaine), Sangama, kerawani et Fello Sountou (sous-préfecture de Fafaya), Dandoun, Doubbhel, Madina Salliya et Hafia (sous-préfecture de Pilimini), Ley Séré, Hafia Missira et Madina (sous-préfecture de Gadha Woundou), Youssoufouya (sous-préfecture de Matakaou).

Après ce 31 décembre à venir, et la mise à la retraite de plusieurs fonctionnaires dans la préfecture, le fossé ne va continuer qu’à se creuser. Des recrutements doivent être faits d’urgence pour éviter que la liste de ces écoles fermées ne se rallonge à Koubia et ailleurs.

Au secondaire, le tableau dressé est presque le même, beaucoup de matières ne sont pas enseignées dans les differents collèges de la préfecture.