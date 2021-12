Après le président de la transition, le Comité de soutien au sily national de Guinée, a été reçu aussi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Mohamed BEAVOGUI a appelé ses compatriotes à soutenir l’équipe nationale guinéenne.

A cette occasion, le chef du gouvernement de la transition, s’est dit heureux de savoir que la ferveur pour le football est toujours là. «Nous avons grandi avec les victoires du Hafia 77 en suivant les matchs à la radio ».

Selon Mohamed BEAVOGUI, le football est un facteur d’unité. Pour le football est aussi important, car, dit-il. :« il est aussi un moyen de porter notre drapeau et d’être représenté ailleurs. Mais le plus important est que nous avons envie de revenir où nous étions, c’est-à-dire parmi les meilleurs du football africain.»

Suivant la même idée du message de colonel Mamadi DOUMBOUYA, Mohamed BEAVOGUI a aussi appelé au soutien de l’ensemble des Guinéens à cette équipe qui va défendre les couleurs de la nation au Cameroun, au compte de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Il a par ailleurs exhorté les membres du comité national de soutien au Syli national, à faire preuve de fair play et de montrer une nouvelle Guinée. Celle du CNRD, du changement, et de la rédemption. «Soyez nos ambassadeurs, par l’organisation, la discipline, la sérénité et le fair play. Soyez des ambassadeurs qui montrent cette Guinée qui est complètement différente, qui rêve et qui veut gagner sur tous les plans y compris le football.»