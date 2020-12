Disputé le 31 janvier prochain à Paris, le Prix d’Amérique est le plus grand événement hippique de l’année. Au rayon des chevaux participants, le tenant du titre sera bien de la partie.

Rassemblant les meilleurs chevaux du Monde en ce qui concerne la discipline du trot attelé, le Prix d’Amérique est attendu chaque année par les passionnés de courses hippiques. Sur l’hippodrome de Paris-Vincennes, en France, les plus grands talents se donnent rendez-vous chaque mois de janvier, pour tenter de décrocher l’une des plus belles distinctions du monde hippique. A la clé, notamment, un pactole de 900.000€, soit plus de 590 millions de francs CFA, dont 400.000€ offerts rien qu’au vainqueur. Vous l’aurez donc compris, l’enjeu et la pression sont chaque année au rendez-vous, parmi les jockeys partants.

En ce qui concerne cette édition 2021 particulière, puisque le public ne devrait pas être autorisé à cause de la crise sanitaire, le vainqueur de l’an dernier sera bel et bien de la partie. Vainqueur le week-end dernier de la deuxième session de qualifications, comme cela était d’ailleurs annoncé dans les pronostics PMU de Turfoo, le cheval Face Time Bourbon prendra ainsi le départ de la Legend Race le 31 janvier prochain, dans l’optique de défendre son titre.

Une performance qui serait évidemment magnifique pour le cheval monté par Björn Goop, d’autant qu’il reste très compliqué de conserver sa couronne sur la plus belle des courses hippiques. Depuis 30 ans, seuls quatre chevaux sont en effet parvenus à l’emporter deux fois de suite, avec le mythique Varenne en 2001 et 2002, Offshore Dream en 2007 et 2008, Ready Cash en 2011 et 2012, puis Bold Eagle en 2016 et 2017. Un événement qui sera donc intéressant à suivre, tant le suspense est attendu. Même les plus grands joueurs de foot, comme le Français Antoine Griezmann, s’intéressent grandement au turf.