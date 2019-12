La mission conjointe d’observation électorale de la Diaspora: «Nous voulons que les élections soient inclusives et transparente»

La mission Conjointe d’Observation Electorale de la Diaspora Africaine en Europe et du Groupe Agir Europe Afrique a tenu un point de presse à son siège ce lundi 23 décembre 2019. Cette organisation se dit préoccupée par la situation socio-politique qui prévaut dans du pays. Ces acteurs de la société civile promettent d’œuvrer pour l’instauration d’une démocratie avec des élections apaisées et crédibles. Ils exhortent les acteurs sociaux à privilégier le dialogue et la concertation.

C’est une mission conjointe d’observation électorale qui séjourne à Conakry. Cette équipe composée de la Diaspora Africaine en Europe et du Groupe agir Europe Afrique se fixe comme cheval de bataille, le renforcement de l’Etat de droit et la promotion de la non-violence. Ces acteurs de la société civile rassurent également les hommes politiques de leur disponibilité pour accompagner le processus électoral en cours. Dr Louis Philippe DIFFO, secrétaire permanent de la mission conjointe de l’observation électorale revient sur les objectifs de leur présence à Conakry «Nous voulons que les élections soient inclusives, transparentes et crédibles, on se félicite des avancées démocratiques enregistrées ces dernières années, la liberté est respectée aujourd’hui, nous appelons à la non-violence et le respect des libertés fondamentales».

Autre préoccupation de la mission conjointe d’observation électorale de la diaspora, est d’instaurer la confiance entre les acteurs et privilégier la paix et la cohésion sociale à travers le dialogue et la concertation. La mission s’est également exprimé sur la nécessité de doter le pays une nouvelle constitution. Sur la question, les acteurs sont en faveur d’un referendum constitutionnel, afin de départager les pour et les contre. «Le président peut proposer au peuple de guinée, d’un referendum, le projet d’une nouvelle constitution, chacun peut s’exprimer».

La mission conjointe de l’observation électorale est présente en Guinée depuis le 04 novembre 2019 pour travailler en faveur des élections législatives inclusives et transparentes. Sa préoccupation majeure, l’instauration d’une démocratie véritable, mais surtout, la préservation de la paix et la quiétude sociale.