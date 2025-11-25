Les avocats de Cellou Dalein Diallo ont annoncé avoir saisi, ce lundi 24 novembre 2025, la Cour de justice de la CEDEAO au sujet de deux dossiers sensibles : la démolition du domicile de leur client à Dixinn en 2022 et l’affaire Air Guinée. Dans leur courrier, ils accusent l’État guinéen d’avoir violé les droits de l’ancien Premier ministre.

Les conseils de l’opposant demandent à la Cour de constater la « spoliation » du bien immobilier de leur client, détruit en 2022 par la junte, et de juger que la procédure engagée par la CRIEF dans le dossier Air Guinée est « abusive ». Ils présentent cette saisine comme l’aboutissement d’une réflexion menée depuis plusieurs années, visant à obtenir la pleine restauration des droits de Cellou Dalein Diallo.

Le communiqué rappelle que « M. Cellou Dalein DIALLO, dans le prolongement d’une précédente action en date du 5 novembre concernant le refus illégal de l’inscrire sur les listes électorales, se tourne aujourd’hui vers la Cour de justice de la CEDEAO car les recours devant les juridictions internes n’ont aucune chance de prospérer compte tenu de l’absence de garantie juridictionnelle, en ce moment, en Guinée ». Les avocats estiment que les procédures entreprises contre leur client « sont assimilables à un déni de justice ».

Ils soulignent que Cellou Dalein Diallo a longtemps espéré, en vain, un retour à la raison des autorités. « Il est donc contraint de passer à une phase supérieure », indiquent-ils, dénonçant une violation persistante des droits de leur client. Selon eux, « l’État guinéen a violé les droits de l’homme reconnus à Monsieur Cellou Dalein Diallo par sa loi nationale et les instruments juridiques internationaux à vocation régionale et universelle ».

Les avocats Me Amadou Diallo, Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth concluent en affirmant qu’« il appartient désormais à la Cour de justice de la CEDEAO de constater le harcèlement politico-judiciaire dont il fait l’objet et d’en tirer toutes les conséquences ».