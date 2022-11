La Direction de l’Agence nationale du service universel de télécommunications et du numérique (l’ansuten) a lancé ce vendredi 25 novembre 2022, son programme de renforcement de capacités dans l’usage du numérique dénommé R-Cun, à l’intention de 150 jeunes diplômés des universités guinéennes.

C’est une formation pluriannuelle. La première phase lancée aujourd’hui, se déroulera du 25 novembre au 16 décembre 2022. Le DG de l’agence a tout d’abord adressé ses remerciements à son excellence, le président de la transition, chef de l’État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa volonté de promouvoir le numérique, d’en faire un levier de croissance au bénéfice de la population guinéenne.

«L’institution qui vous convie à cette cérémonie est l’agence nationale du service universel de télécommunications et du numérique qui œuvre dans la réduction de la facture numérique et l’impulsion de la recherche et de la formation dans le domaine des TIC. Le programme R-Cun est pluriannuel et vise à renforcer l’usage du numérique à tous les Guinéens afin de faire prendre conscience des opportunités offertes par les technologies digitales. Il se veut inclusif et s’adresse aux jeunes, aux femmes, aux personnes en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques, aux jeunes dans les zones rurales ou défavorisées. Fer de lance du gouvernement guinéen et dans la perspective de favoriser l’insertion des jeunes, l’ansuten a dédié la première phase R-Cun aux jeunes diplômés issus des filières TIC. Dans une démarche collective, à l’issu d’une table ronde avec les parties prenantes du secteur, l’agence a dimensionné son programme pour combler les lacunes ressorties lors de ces concertations. Ainsi, pendant trois (3) semaines, ce sont 150 participants qui prendront parts à des modules d’insertion professionnelle, des cultures d’entreprise, de gestion de projets avec un accent particulier sur les pratiques dans leurs spécialités respectives, à savoir : l’administration réseaux, la gestion des bases de données, le développement des applications web, etc. Les cours seront dispensés par des personnes ressources mise à disposition par les entreprises partenaires qui ont investi à travers des moyens humains, techniques et financiers dans ce projet. D’ailleurs, en plus de ce soutien, elles se sont engagées à recruter en stage les meilleurs apprenants issus de cette première cohorte», a expliqué monsieur Mamady Doumbouya, directeur général de l’Agence nationale du service universel de télécommunications et du numérique (l’ansuten).

«Dans une démarche d’encouragement des plus méritants, j’ai le plaisir de vous informer qu’à l’occasion de la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, célébrée le 8 novembre de chaque année, l’ansuten célébrera désormais, le grand prix du président de la République, pour la recherche et l’innovation scientifique afin de primer les meilleurs entrepreneurs, chercheurs à grandes potentielles qui deviendront la référence guinéenne», a annoncé le DG de l’ansuten.

Avant de lancer cet atelier de renforcement de capacités, le ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, a rappelé que la République de Guinée est face à un défi majeur qui est celui de l’employabilité des jeunes qui constituent 70% de la population.

«Les conséquences non négligeables de cette situation sont entre autres la poussée de la criminalité et l’immigration clandestine constitue des facteurs qui contribuent significativement au ralentissement de l’économie. À fin de remédier à cette situation, le président de la transition ambitionne de faire, de l’économie numérique, un important levier de création d’emplois. Cette ambiance ne pourrait se matérialiser sans le développement d’infrastructures de télécommunications structurantes, la mise en place d’un cadre réglementaire légal, incitatif qui favorise l’innovation et l’apprentissage», a expliqué Ousmane Gaoual Diallo.

Les partenaires techniques et financiers du programme sont prêts à recruter les meilleurs apprenants. La directrice générale adjointe de l’entreprise qui évolue dans les équipements technologique ETI SA, a mis à disposition des experts et une connexion internet haut débit pour faciliter la formation. À l’issue de laquelle madame Jaffal Joumana promet: «Nous nous engageons également à recevoir les meilleurs à la fin du programme, afin de leur offrir une opportunité de stage qui pourrait aboutir à un emploi».

Madame Joumana a salué enfin l’insertion des femmes dans le secteur du numérique. Il faut souligner à ce niveau parmi les bénéficiaires de ce programme les femmes occupées 50%.

Enfin, les bénéficiaires comptent mettre ce programme à profit pour combler leurs lacunes durant leurs cursus universitaires. Ils estiment que cette formation vient à point nommé et pour cela, ils remercient l’ansuten pour cette initiative qui leur permettra d’être au rendez-vous des futurs employeurs.

«Le numérique est l’avenir du monde (…)», a lancé Oumou Koultoumi Diallo, étudiante diplômée en informatique à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.