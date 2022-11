Pour des faits présumés de destruction de l’environnement, du séjour irrégulier en République de Guinée à l’égard des étrangers, exploitation minière clandestine, corruption d’agents publics, association de malfaiteurs et complicité, le garde des sceaux a donné des injonctions au procureur de Kankan, aux fins de poursuites judiciaires, contre Colonel Fodé SOUMAH, Préfet de Siguiri et autres.

Le garde des sceaux, a clairement fait savoir au procureur, qu’ il a été porté à sa connaissance, «l’envahissement des périmètres miniers et agricoles dans la préfecture de Siguiri par des exploitants illégaux étrangers causant d’énormes conséquences sur la protection de l’environnement.»

Les personnes mises en cause sont: 1. Colonel Fodé SOUMAH, Préfet de Siguiri;

2. Abdoulaye Camara, de nationalité malienne;

3. André KEITA, de nationalité guinéenne:

4. Hang Chun Lin, de nationalité chinoise:

5. Xei Yong Lian, de nationalité chinoise; 6. Xia Ling Wen, de nationalité chinoise 7. Fang Shi Jun, de nationalité chinoise; 8. Li Zhi Jing, de nationalité chinoise;

9. Wei Tian An, de nationalité chinoise; 10. Huang Xijin, de nationalité chinoise; 11. Wei Hai Jian, de nationalité chinoise: 12. Wei Zhi Qian, de nationalité chinoise

En application des dispositions de l’article 37 du Code de procédure pénale, le ministre de la justice et des droits de l’homme, a fait savoir dans le document adressé au procureur général près la cour d’appel de Kankan, qu’il est enjoint par la présente versée au dossier de la procédure «d’engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de destruction de l’environnement, du séjour irrégulier en République de Guinée à l’égard des étrangers mis en cause, exploitation minière clandestine, corruption d’agents publics, association de malfaiteurs et complicité contre les personnes susmentionnées.

Selon Alphonse Charles Wright, il été trouvé en possession de ces personnes des ordres de mission du Colonel Fodé SOUMAH, Préfet de Siguiri «aux fins d’exploitation illégale destructrice de l’environnement.»