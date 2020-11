Journée de deuil pour le peuple argentin et le monde du football qui vient de perdre, Diego Maradona, l’une figures les plus emblématique de l’histoire du sport roi des suites d’un arrêt cardiaque.

Né le 30 Octobre 1960 à Lanus en Argentine, Diego Armando Maradona a forgé sa légende durant la coupe du monde 1986 qu’il remporte au Mexique, où il éblouit le tournoi de son talent, de son génie, mais surtout de sa personnalité. Il inscrira 5 buts et délivrera 5 passes décisives dans la compétition. Parmi lesquels ses chef-d’œuvres en quart de finale face à l’Angleterre : son premier but de la main (geste qu’il a qualifié de «Main de Dieu») et le second en dribblant 5 adversaires anglais avant de marquer. Ce but sera d’ailleurs récompensé comme le plus beau du XXe siècle par la FIFA en 2002. Diego a même été plébiscité meilleur joueur de l’histoire des Coupes du monde par le Times, devant Pelé et Beckenbauer.

Ce mercredi 25 novembre, il a succombé d’un arrêt cardiaque à Tigre à l’âge de 60 ans, dans son Argentine natal alors qu’il était l’entraîneur de l’équipe local Gimnasia la Plata.

Outre ce footballeur hors pair, Diego a eu beaucoup de soucis de santé dûs notamment à sa consommation de drogue. En mars 1991, il a été contrôlé positif à la cocaïne après un match joué avec Naples contre Bari. Suspendu quinze mois, il est rentré en Argentine où il a écopé de 14 mois de prison avec sursis pour possession de drogue lors d’un contrôle de police quelques semaines plus tard. A 34 ans, il a encore été contrôlé positif, à plusieurs types d’éphédrine cette fois-ci, à l’occasion d’un Argentine-Nigeria du Mondial 1994. Son rouge au mondial de 1982 à la suite d’un coup de pied asséné au ventre du brésilien Batista est une autre illustration de ses nombreuses dérives. La bagarre générale qu’il provoque en 1984 alors qu’il jouait pour le Barça, suite à ses gestes violents sur Sola et Goikoetxea restera aussi tristement célèbre.

L’épopée de Maradona est si longue que même un film de 48 heures ne saurait tout relater. Reste en paix « GÉNIE » du cuir rond…

