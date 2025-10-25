À un peu plus de deux mois du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE) a tenu, ce vendredi 24 octobre, une rencontre d’échanges à Conakry avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des médias, des ambassades ainsi que des partenaires techniques et financiers. Objectif : rassurer les acteurs sur la transparence et la régularité du processus électoral en cours.

Parmi les participants figurait Ousmane Dady Camara, président du Rassemblement guinéen pour le travail (RGT), qui s’est félicité de l’initiative de la DGE et de son engagement pour un processus ouvert à toutes les parties prenantes.

« Je pense qu’il faut d’abord saluer l’initiative, parce que cette rencontre se situe dans un cadre extrêmement important. C’était pour nous parler de l’état d’avancement du chronogramme électoral », a déclaré M. Camara.

Le leader du RGT a souligné la volonté affichée de la DGE d’associer tous les acteurs à chaque étape du processus.

« Ce qu’il faut saluer, c’est cette volonté de rendre le processus inclusif à toutes les étapes », a-t-il ajouté, estimant que ce type d’échanges doit se poursuivre pour renforcer la crédibilité du scrutin et rassurer la classe politique.

M. Camara a également salué la clarté des explications apportées par la directrice générale de la DGE, Djenab Touré, notamment sur la question de l’âge requis pour être candidat à la magistrature suprême, un point ayant suscité de vifs débats au sein de la classe politique.

« On s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de points de divergence et de flous, notamment sur la disparité entre ce que la Constitution prévoit en termes de limitation d’âge et ce que le Code électoral stipule. Dans la Constitution, il est dit que pour être président de la République, il faut être âgé de 40 ans au minimum et de 80 ans au maximum, alors que le Code électoral parle de 44 ans. Mme la Directrice générale a été édifiante là-dessus, en précisant que la Constitution, en tant que loi suprême, prime sur tout autre texte », a-t-il expliqué.

Le président du RGT a par ailleurs salué la mise au point de la DGE sur les rumeurs liées à une prétendue publication anticipée de la liste des candidats à la présidentielle. Cette clarification, jugée rassurante par plusieurs responsables politiques présents, vise à ramener la sérénité dans un climat parfois marqué par la méfiance.

« C’est une démarche à encourager et à poursuivre », a insisté Ousmane Dady Camara, estimant que ce type de rencontres contribue à instaurer un climat de confiance entre la DGE et les formations politiques engagées dans la course électorale.

Si certaines voix continuent de contester leur participation au processus, la DGE affirme pour sa part travailler avec les partis légalement reconnus à l’issue de l’évaluation conduite par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD).

À l’approche du scrutin, cette réunion marque ainsi une étape clé du dialogue électoral, illustrant une volonté partagée de transparence et d’inclusivité dans la conduite du processus.