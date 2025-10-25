Dans l’après-midi de ce vendredi 24 octobre 2025, une délégation du gouvernement, dirigée par le Premier ministre, est arrivée à Labé. Après la région de Boké, l’objectif était de remercier les citoyens et les autorités locales pour le bon déroulement du référendum constitutionnel tenu le 21 septembre dernier.

Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation à l’amphithéâtre de l’ENI-CFP par les différents groupements, associations de femmes et autorités régionales à tous les niveaux.

Prenant la parole, Bah Oury a exprimé sa gratitude :

« C’est pour moi un honneur de terminer ma tournée dans les sept (7) régions du pays pour porter le message du président, le général Mamadi Doumbouya : dire merci à la population pour sa maturité démocratique et civique. C’est l’une de nos grandes victoires d’avoir organisé cette campagne référendaire dans la paix. Avant, les élections en Guinée rimaient avec violences, répression et emprisonnement ; alors félicitations à l’ensemble du peuple de Guinée et particulièrement à la région de Labé.

Le gouvernement prend acte de vos voix. Vous avez des droits constitutionnels qui sont certainement les plus avancés du continent africain ; vous avez été associés du début à la fin à l’élaboration de la Constitution.

On a toujours dit que ce pays est socialiste, mais c’est maintenant que tous les retraités ont une assurance maladie, et nous allons nous battre pour que tous les citoyens puissent avoir une assurance pour certaines maladies. Je n’ai pas dit qu’il n’y a pas de difficultés dans notre pays, mais si pendant soixante (60) ans il n’y a pas eu grand-chose, ce n’est pas en deux (2) ans que tout se fera. »

Le Premier ministre n’a pas omis d’aborder un sujet qui tient particulièrement à cœur à la population :

« Je sais que vous avez besoin de routes. J’ai promis que les routes Labé–Mamou–Faranah vont être bitumées. Les travaux ont démarré, seulement nous avons rencontré des difficultés, mais d’ici la fin du mois d’octobre, ils vont reprendre. Les travaux du tronçon Labé–Mali continuent. Labé–Tougué–Dinguiraye sont prévus, car le barrage de Koukoutamba est d’une importance stratégique capitale. Avec la route, cette partie de la Guinée deviendra une zone agricole de première importance. »

Après la rencontre à l’amphithéâtre de l’ENI-CFP, la délégation gouvernementale s’est rendue au gouvernorat de Labé pour un point de presse. Le Premier ministre y a fait une annonce importante à l’endroit des hommes de médias :

« Nous estimons que si nous avons pu mener une campagne référendaire réussie, la presse y est pour beaucoup. Je tenais donc à vous remercier pour votre engagement envers votre pays et pour la qualité de vos interventions visant à faire comprendre à la population les différents articles du projet constitutionnel et son adoption par voie référendaire.

Nous devons continuer cette collaboration, car vous êtes un élément indispensable à la qualité de la démocratie que nous voulons pour notre pays. Jouez votre partition avec responsabilité, nous ne manquerons pas de vous accompagner. Comme dans les autres régions, vous devez avoir une Maison de la Presse dans la région de Labé pour enrichir les débats démocratiques. Nous étudierons cette question avec M. le gouverneur, même si c’est une location, afin de vous permettre de vous retrouver. »

Tiguidanké Diallo, depuis Labé pour Guinee360