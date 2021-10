C’est l’un des rares pour ne pas dire le seul à sortir dans les médias pour réclamer la libération du président déchu. Pour Taliby Dabo, ce n’est pas seulement le Pr Alpha Condé qui est en »prison, c’est tous ses militants ».

A en croire le Coordinateur du RPG dans la région de la Haute Guinée, plusieurs militants sont malades et d’autres sont morts à cause de l’arrestation d’Alpha Condé le 05 septembre dernier. « Il faut que les structures du RPG arc-en-ciel fassent très attention ! Tout le monde pense que c’est Alpha Condé qui est en prison ! C’est Alpha Condé et tous les RPGistes qui sont en prison. Et de ce fait, les RPGistes se comptent en millions. Donc dès lors que notre président est en prison, nous sommes certes plus libres que lui, nous faisons tout ce que nous pouvons faire mais pas lui. Nous disons dans notre esprit, nous sommes prisonniers. Je sais que les RPGISTES sont tombés malades. Certains sont décédés même par le fait seulement que le président Alpha Conde est en prison», a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, Taliby Dabo se dit persuader que c’est Dieu qui a retiré le pouvoir au RPG, mais rassure tout de même que ce retrait du pouvoir n’est que momentané: «Je pense que Dieu a voulu suspendre pour le moment le pouvoir. Mais Dieu ne nous a pas retiré le pouvoir définitivement. Ce moment était prévu. Mais fort heureusement, notre président est en vie» a-t-il conclu chez nos confrères de FIM Fm.