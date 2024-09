Un incendie a ravagé une concession à Entag ce mercredi 25 septembre 2024, causant des pertes matérielles considérables. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, bien que de nombreux biens de valeur aient été détruits.

Selon les témoignages, l’incendie serait dû à un court-circuit. Aïcha Seck, témoigne : « Je suis convaincue qu’il s’agit d’un court-circuit, probablement causé par des câbles de mauvaise qualité fournis par l’EDG. Aucun appareil n’était branché au moment de l’incendie, et même les policiers présents ont confirmé qu’aucun appareil électrique n’était en fonctionnement. »

Marthe Kolié, qui a vécu l’événement, elle raconte : « Je préparais à l’extérieur pendant que les enfants et notre tante étaient à l’intérieur. Après être sortie des toilettes, j’ai vu des flammes et j’ai immédiatement alerté les autres. Nous avons essayé de sauver ce que nous pouvions, mais nous n’avons pas pu vider une chambre contenant des passeports, de l’argent en euros et d’autres marchandises. »