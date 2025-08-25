La date de la rentrée scolaire 2025-2026 est désormais connue. Après trois mois de vacances, les élèves guinéens reprendront le chemin des classes le jeudi 25 septembre 2025, sur toute l’étendue du territoire national.

L’annonce a été faite par le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) à l’occasion du conseil de cabinet tenu ce lundi 26 août 2025. Selon le compte rendu de cette rencontre, publié par le service de communication du département, la question des préparatifs de la rentrée scolaire a occupé une place centrale lors de cette réunion.

« La date d’ouverture des classes fixée l’année précédente est confirmée », précise le département, en rappelant les ambitions du ministre Jean Paul Cédy en faveur du système éducatif guinéen.

« Le ministère souhaite garantir aux élèves neuf mois complets de cours », a-t-il ajouté.

Concernant le corps enseignant, le conseil a également évoqué la question de la permutation des enseignants pendant les vacances, en insistant sur « la nécessité de préserver un équilibre préalable à toute décision ».