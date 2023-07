Une délégation du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), a été reçue ce lundi 24 juillet 2023, au siège des Nations-Unies.

Oumar Sylla alias Foniké Mengué accompagné de quatre autres membres du Front dont le coordinateur du mouvement dans la région de New York, ont longuement échangé au cours de cette rencontre, avec les dirigeants des Nations-Unies sur la conduite de la transition guinéenne.

Les discussions ont permis également à Foniké Mengué et sa délégation, de soumettre aux diplomates européens, des propositions pour une sortie de “crise” en Guinée.

“Les discussions lors de cette réunion ont porté sur la situation transitoire en Guinée, et ont été caractérisées par un échange ouvert et constructif concernant les défis auxquels le pays est confronté. La délégation du FNDC a présenté ses propositions de solutions pour une sortie de crise, en mettant l’accent sur l’importance d’un dialogue inclusif et pacifique pour parvenir à des résolutions durables”, peut-on lire dans une déclaration rendue publique par le service de communication du FNDC.

Les deux parties ont aussi discuter sur la nécessité et l’importance de promouvoir la paix, la stabilité et le respect des droits de l’homme dans le pays.

“Elles ont souligné leur engagement mutuel en faveur d’une transition démocratique pacifique et ont exprimé leur volonté de continuer à travailler ensemble pour trouver des solutions concertées aux problèmes qui affectent la nation guinéenne”, ajoute la déclaration.

Après avoir exprimé sa gratitude envers les Nations Unies pour l’accueil et pour l’esprit d’ouverture vis-à-vis de sa délégation et les échanges qui ont été tenus, le Front national pour la défense de la constitution souligne avoir réitéré devant elles, sa détermination à contribuer à la recherche de solutions pour le bien-être du peuple guinéen et pour l’avènement d’un avenir démocratique et prospère pour le pays, précise la déclaration du FNDC.