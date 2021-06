Webb Fontaine Guinée a fait un don de plus de 30 millions GNF à l’ONG Action d’Autonomisation et de Protection pour le Progrès (AAPP). La remise du chèque a eu lieu ce vendredi 25 juin 2021, en présence des responsables de ladite ONG.

Pour le directeur général de Webb Fontaine, la scolarisation des enfants reste une priorité. C’est pourquoi, Mahmoudou Diané invite les autres sociétés à investir pour une prise en charge des enfants.

«l’initiative d’abord est noble. Notre philosophie est simple en terme de l’aide. La question la plus importante, c’est qui est ce que nous faisons pour les autres. Non seulement j’ai été séduit par tout ce qu’ils sont en train de faire, mais c’est la scolarisation des enfants, l’implication directe et faire en sorte que les enfants aient un avenir appréciable. Et qui parle de scolarisation des enfants ou l’investissement des enfants parle pour un avenir meilleur pour notre chère nation la Guinée. Donc pour moi, ce qu’ils sont en train de faire n’a pas de prix. Tout ce que nous pouvons faire, non seulement c’est de les accompagner et continuer à les accompagner.

«Et je profite de cette occasion pour inviter toutes les autres sociétés similaires ou associations de faire pareille et faire mieux que ce que nous venons de commencer. Nous savons déjà que quand nos sociétés s’alignent sur cette ligne… Encore une fois, je leur demande de redoubler d’efforts parce que cette noble initiative n’a pas de prix. Mais ça y va dans l’intérêt de tout un chacun, et à tous les Guinéens», a-t’il demandé.

Pour sa part, la présidente de l’ONG AAPP, et par ailleurs Coordinatrice du projet Insertion des enfants atteints d’albinisme, mendiants de la rue, se dit satisfaite de ce don.

Madame Keita Gnouma Faro s’engage à œuvrer davantage pour l’atteinte des objectifs que l’AAPP se fixe, notamment la scolarisation des enfants et le financement des activités génératrices de revenus, pour les parents ou tuteurs des enfants atteints d’albinisme, mendiants de la rue.

«Mes sentiments sont les meilleurs. C’est vrai que nous sommes à la recherche de financement. A l’issue d’une correspondance qu’on a adressé à la DG Webb Fontaine Guinée, Ils nous ont agréablement surpris par ce don d’argent. Donc je suis très contente, très satisfaite. Cet argent nous permettra d’atteindre nos objectifs. Nos objectifs qui sont: la scolarisation des enfants cibles et également le financement des activités génératrices de revenus pour leurs parents ou tuteurs. C’est des volets qui nous tiennent à cœur. Que les enfants continuent à l’école puisque notre projet c’est sur trois ans. Et dans deux ans ça va finir. Donc il faudrait que ces enfants qui sont à l’école puissent être maintenus à l’école. Donc à travers webb Fontaine Guinée, nous allons atteindre ses objectifs», s’est-elle engagée.

Par ailleurs, la présidente de l’AAPP fait un plaidoyer auprès des autres sociétés, pour qu’elles viennent en aide aux ONG qui oeuvrent dans ce sens.

«Mais je profite de cette occasion pour lancer un appel aux autres sociétés qui ont des activités qui génèrent des revenues, pour qu’ils nous viennent aussi en aide. Nous en avons besoin. Et sans argent ni accompagnement, il sera difficile d’atteindre les objectifs.», plaide t’elle.