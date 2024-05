Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a effectué une visite à Conakry du 24 au 25 mai 2024.

L’occasion a permis au président Faye et son homologue le général Mamadi Doumbouya de discuter de plusieurs points d’intérêt commun à divers niveaux : bilatéral, sous-régional, régional et international.

Voici les principaux sujets abordés :

Sur la coopération bilatérale

1. Renforcement des relations de coopération : Les deux présidents ont souligné l’excellence des relations entre leurs pays et ont exprimé le souhait de les renforcer dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’administration du territoire, des mines, de l’énergie, du commerce, de l’industrie, des transports, des infrastructures et des hydrocarbures.

2. Relancer la Grande Commission mixte de coopération : les sessions n’ayant pas eu lieu depuis 2008, les deux chefs d’État ont décidé d’organiser la 6ème session à Conakry en novembre 2024.

3. Partenariat stratégique commercial : ils ont demandé à leurs gouvernements de mettre en place un partenariat stratégique pour renforcer les relations économiques et commerciales.

4. Promotion des échanges d’expériences : Ils ont encouragé le partage de bonnes pratiques en matière de recherches et d’exploration, de gestion du cadastre minier, de gouvernance minière, de transports, d’agriculture, d’industrie, de contenu local et de formation.

5. Foire internationale de Dakar : Le Sénégal a informé la Guinée de l’organisation de la 32ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) en novembre 2024, en invitant la Guinée comme pays d’honneur.

6. Partenariats des secteurs privés : Ils ont invité les secteurs privés à nouer des partenariats pour le développement industriel.

7. Gestion des frontières : Les deux présidents ont apprécié les avancées dans le processus de délimitation et de démarcation de la ligne frontalière, encourageant la poursuite des efforts pour une matérialisation consensuelle et définitive.

Sur le plan sous-régional

1. Situation sécuritaire : Ils ont échangé sur les défis sécuritaires actuels, soulignant la nécessité d’une meilleure coordination contre les groupes terroristes et la circulation illicite des armes légères, ainsi que contre les trafics divers et la criminalité transnationale organisée.

2. Mutualisation des efforts sécuritaires : Décision de renforcer les patrouilles mixtes le long des frontières communes.

Sur le plan régional

1. Promotion du panafricanisme et de l’intégration sous-régionale : Les deux présidents ont mis l’accent sur la promotion de ces valeurs, en soutenant la Vision 2050 de la CEDEAO et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

2. Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf) : Ils ont encouragé la mise en œuvre de projets intégrateurs et la promotion des échanges commerciaux à travers la ZLECAf.

Sur le plan international

1. Résolution pacifique des tensions mondiales : Les chefs d’État ont exprimé leurs préoccupations face aux tensions internationales, plaidant pour des résolutions pacifiques.

2. Convergence de vues et soutien mutuel : Ils ont souligné leur convergence de vues sur les questions abordées et promis de se consulter et de se soutenir régulièrement au sein des organisations régionales et internationales.

La visite du président Faye en Guinée a duré moins de 24 heures mais elle a été fructueuse.