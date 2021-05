L’ancien ministre Secrétaire général à la présidence de la République sous le régime Conté, prendra désormais la charge de diriger le cadre du dialogue politique et social en Guinée.

Après la nomination de Fodé Bangoura à cette fonction, l’ancien président du PUP a invité ceux qui critiquent cette nomination à faire la part des choses.

« Il n’est pas le médiateur. Ce travail-là, il a l’habitude de le faire. Il est un homme de dossier… », a indiqué Moussa Solano, ancien ministre de l’Intérieur, en répondant aux questions de nos confrères de la radio Espace ce mardi 25 mai 2021.

Il affirme que le désormais Secrétaire permanent du cadre du dialogue social et politique pourrait tout de même, « au besoin, s’il peut fédérer l’ensemble de tous ceux qui prônent la paix, il est possible. Qu’il aille dans ce sens et prôner la paix et réunir ses énergies, voir la mesure que cela peut aller alimenter le cadre du dialogue social et politique.»

Moussa Solano précise en outre :

« Je ne vois pas le problème comme quelqu’un qui va venir et qui va supplanter le Premier ministre dans son rôle et aller faire tout le travail qu’il a, à faire, non ! Je ne pense pas que ce soit de cette manière-là. Mais là, je crois qu’il a une fonction très claire. Il se porte bien dans cette peau pour assumer cette fonction.

Le dialogue social et politique revient une fois encore au Premier ministre.

C’est lui qui appelle. C’est lui qui demande aux gens, qu’est-ce que nous devons faire ? Où nous devons aller ? Entendons-nous sur tel et tel…, la formulation de tout cela en acte écrit, il doit le faire et présenter des rapports, une documentation fouillée à l’adresse du Chef de l’Etat.»