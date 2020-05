Créée en 1963, l’Organisation de l’Union africaine (OUA), devenue Union Africaine (UA) en 2002, célèbre son 57e anniversaire, ce lundi 25 mai 2020, dans un contexte de pandémie de Covid-19 avec 105 000 cas d’infection, près de 4 000 décès et 42 000 guérisons enregistrés en Afrique au 23 mai 2020.

A cette occasion, le Fonds de réponse COVID-19 de l’UA, créé le 26 mars, lance une levée de fonds de 1 million USD pour renforcer la riposte continentale face la pandémie et d’atténuer son impact socio-économique et humanitaire sur les populations africaines.

“En ce jour de l’Afrique, le 25 mai, tous les Africains, les personnes d’ascendance africaine et les amis de l’Afrique sont encouragés à «donner un peu» au fonds. Un objectif de 1 million USD a été fixé pour la journée. Les contributions peuvent être effectuées dans n’importe quelle devise et celle-ci sera automatiquement convertie en dollars des États-Unis, qui est la devise d’origine du compte du Fonds”, indique le communiqué de presse publié à cet effet.

l’UA assure que les fonds ainsi collectés seront utilisés pour, notamment, atténuer l’impact social, économique et humanitaire de COVID-19 dans tous les pays africains. “Ceci est important car la pandémie de COVID-19 menace d’inverser les progrès socio-économiques réalisés par l’Afrique au cours des 30 dernières années, car la pandémie se révèle plus grave pour le bien-être socio-économique des populations en Afrique”.

Tout le monde peut y contribuer, y compris les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les associations professionnelles, les institutions privées et publiques, les donateurs et les partenaires au développement et les particuliers, précise l’Union africaine.

Les dons peuvent être effectués sur https://au.int/en/AUCOVID19ResponseFund